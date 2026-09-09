Wall Street cierra a la baja, preocupada por los precios de la energía

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el miércoles, con los inversionistas preocupados por las tensiones geopolíticas y los altos precios de la energía que refuerzan el riesgo de una inflación persistente.

El índice Dow Jones perdió 0,77%, el Nasdaq retrocedió 0,64% y el amplio S&P 500 cedió 0,48%.

"Los mercados financieros están preocupados por el sostenido aumento de los precios de la energía, que podría volver a ejercer presión sobre la inflación y provocar una serie de problemas, especialmente para los bancos centrales, sobre todo para la Fed que está bajo presión para reducir sus tipos", estimó Fawad Razaqzada, analista de la plataforma de inversión Forex.com.

El Brent superó el umbral simbólico de 100 dólares por barril el miércoles, mientras Teherán y Washington siguen intercambiando ataques y paralizando la navegación en el estrecho de Ormuz.

El precio de la gasolina ha batido récords los últimos días en Estados Unidos, y ha alcanzado los 5,94 dólares por galón (3,78 litros) el miércoles, según los datos publicados por la asociación automovilística estadounidense (AAA).

El diésel se utiliza ampliamente en el sector agrícola y del transporte en el país, con el riesgo de que este aumento provoque un alza de los precios al consumo.

"Si el crudo mantiene su subida, los mercados empezarán a anticipar una nueva subida de tipos por parte de los bancos centrales", adelantó Razaqzada.

"Da la sensación de que los precios del petróleo no van a bajar en mucho tiempo", advirtió Patrick O’Hare, analista de Briefing.com.

El presidente Donald Trump aseguró que los precios se desplomarían a comienzos de noviembre, justo después de las elecciones legislativas en Estados Unidos.

En este contexto, en el mercado de deuda, el rendimiento a 10 años de los bonos del Estado estadounidense seguía subiendo, hasta el 4,84% hacia las 20.30 GMT, frente al 3,94% en la víspera de los primeros ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel en Irán.

Este nuevo repunte se produce mientras el gobierno de Trump intenta calmar a los mercados. El Departamento del Tesoro anunció que de aquí al jueves recomprará hasta 6.000 millones de dólares en bonos a largo plazo.