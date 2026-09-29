Wall Street cierra a la baja presionada por la deuda pública de EE.UU.

La bolsa de Nueva York cerró a la baja el martes, presionada por el continuo aumento del costo de endeudamiento de Estados Unidos que se ubica en máximos desde 2002.

El rendimiento de los bonos soberanos a 30 años alcanzó durante la jornada un máximo en 24 años, señal de que los inversores exigen mejores tasas para prestarle dinero al Tesoro.

Este contexto debilitó al mercado accionario: el Dow Jones retrocedió un 0,25%, el índice Nasdaq bajó un 0,09% y el índice ampliado S&P 500 perdió un 0,16%.

"Aunque hoy (martes) los precios de la energía retrocedieron ligeramente, no es el caso de los rendimientos de los bonos (...) que siguen siendo una limitante" para el mercado bursátil, dijo Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años llegó a 5,62% durante la sesión para luego retroceder apenas, a 5,58% hacia las 20:10 GMT.

Los títulos a 10 años pagaban una tasa de 5,25%, su nivel más alto desde 2007.

Ante los temores de inflación, alimentados especialmente por la guerra en Oriente Medio, los inversores piden una mejor remuneración para preservar sus márgenes.

"Esto claramente suscita inquietud, no solo por el nivel que han alcanzado los tipos de interés, sino también por la velocidad a la que han subido en las últimas semanas", subraya Hogan.

El mercado recibió además los datos de uno de los índices de confianza de los consumidores estadounidenses, el del Conference Board, que se hundió en septiembre a un mínimo en 12 años, reflejo de la preocupación sobre el costo de vida.

Las acciones tuvieron, no obstante, un "pequeño impulso tras las declaraciones de John Williams, presidente de la Fed de Nueva York", señalaron los analistas de Briefing.com.

El responsable del banco central estadounidense indicó que no hay urgencia por volver a subir las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal tras el ajuste de septiembre.

"Dada la decisión de política (monetaria) que tomamos en nuestra reunión de septiembre, no hay una necesidad urgente de actuar y disponemos de tiempo para recopilar más información", afirmó Williams.