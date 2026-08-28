Wall Street cierra a la baja tras advertencias de la Fed sobre inflación en EE.UU.

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja este viernes, tras las advertencias del presidente de la Reserva Federal (Fed) sobre la inflación en Estados Unidos, lo que refuerza la perspectiva de una subida de tasas en septiembre

El índice Nasdaq cayó un 0,52%, el S&P 500 perdió un 0,25%, mientras que el Dow Jones terminó prácticamente sin cambios (-0,02%)

En su primer discurso en la reunión anual de banqueros centrales de Jackson Hole, el presidente de la Fed, Kevin Harsh, "reafirmó (…) que la Reserva Federal daba prioridad a la lucha contra la inflación", explicó Jose Torres, de Interactive Brokers

Este indicador se ha acelerado en los últimos meses en Estados Unidos, reavivado por la guerra en Oriente Medio y el aumento de los precios en la energía

"El mensaje (del presidente de la Fed Kevin Warsh) fue inequívoco: está dispuesto a subir las tasas", señaló a la AFP Adam Button, analista de investingLive

Los inversores ahora consideran que hay más probabilidades de un endurecimiento monetario en la próxima reunión de la Fed en septiembre, según FedWatch, una herramienta del Chicago Mercantile Exchange

Wall Street prefiere un entorno monetario más flexible porque favorece el crecimiento de las empresas y las inversiones

"El responsable de la política monetaria se mantuvo, no obstante, bastante vago respecto al momento en que el comité" considerará necesario proceder a un giro de tuerca, señaló Torres, de ahí la reacción moderada de los inversores

Heather Long, economista del banco Navy Federal Credit Union, cree que una subida de tipos "probablemente no tendrá lugar en septiembre", sino más bien en las reuniones "de octubre o diciembre"

Para afinar sus previsiones, los operadores examinarán con atención la próxima semana las cifras oficiales de empleo (el otro mandato de la Fed) correspondientes al mes de agosto