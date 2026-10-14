Wall Street cierra a la baja tras datos de inflación en EEUU y temores por sector IA

La Bolsa de Nueva York cerró con una fuerte caída el miércoles, lastrada por un nivel de inflación en Estados Unidos más alto de lo previsto y por nuevas preocupaciones en torno al endeudamiento de las grandes firmas de inteligencia artificial (IA).

El Dow Jones retrocedió un 0,09%, el índice Nasdaq cayó un 1,88% y el índice amplio S&P 500 perdió un 1,11%.

Publicada justo antes de la apertura, la inflación del mes de septiembre (índice IPC) se situó en un 3,7% interanual. Es más de lo que esperaban los inversores y, sobre todo, supone una aceleración con respecto a agosto.

Es "un doble golpe" para el mercado estadounidense, dijo a la AFP Angelo Kourkafas, analista de la consultora Edward Jones.

El aumento de la inflación se explica en gran parte por el elevado precio de los combustibles. Aunque excluyendo los productos de coste volátil, como los alimentos y la energía, la inflación también aumentó, hasta el 2,6%.

Estos datos "refuerzan la idea de que la subida de los tipos de interés de la Fed en septiembre no fue un hecho aislado", opina Kourkafas.

El banco central estadounidense subió las tasas de referencia a mediados de septiembre para contener la subida de los precios, el primer aumento desde 2023.

Si la inflación al por mayor (PPI), que se publicará el jueves por la mañana, "también depara una sorpresa al alza, esto podría inclinar la balanza a favor" de una subida de los tipos de interés de referencia ya en la reunión de finales de octubre, según Bill Adams, de Fifth Third Commercial Bank.

Las tasas altas afectan al sector de la inteligencia artificial. Los inversores "se están dando cuenta de que el coste del crédito aumenta y de que la implantación de toda la infraestructura de la IA conlleva costes considerables", explica Kourkafas.