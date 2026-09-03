Wall Street cierra al alza aliviada por descenso de tasas de los bonos del Tesoro

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el jueves aliviada por un descenso de las tasas de interés de los bonos del Tesoro.

El Dow Jones ganó un 1,18%, el Nasdaq subió un 1,40% y el ampliado S&P 500 un 1,06%.

Christopher Waller, uno de los gobernadores de la Reserva Federal estadounidense (Fed), "es el origen del rebote del mercado" bursátil, afirmó Jose Torres, de Interactive Brokers.

"Si seguimos avanzando hacia nuestro objetivo del 2% (de inflación anual, ndr), entonces estaré dispuesto a apoyar el mantenimiento de los tipos de interés en su nivel actual" durante la próxima reunión de la institución a mediados de septiembre, declaró Waller en un acto organizado por Reuters.

Aunque añadió que está preparado para votar a favor de una subida de tasas en caso de que la inflación gane impulso, sus palabras fueron percibidas como un relanzamiento del debate sobre el futuro de la política monetaria estadounidense.

Los inversores, que en su mayoría esperaban un alza de tasas en septiembre, se muestran ahora mucho más divididos, según la herramienta de seguimiento CME FedWatch.

Una menor expectativa de un incremento de tasas alivió la presión sobre el mercado de bonos, muy seguido por los inversores, y eso impulsó a la bolsa.

Antes de la próxima reunión de la Fed, el mercado conocerá el informe oficial sobre el empleo estadounidense en agosto, que se publicará el viernes, así como varios indicadores de inflación del mismo mes.