Wall Street cierra al alza antes de resultados de Nvidia

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el martes impulsada por la caída de los precios del petróleo, de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y por una ola de compras de acciones tecnológicas antes de los resultados de Nvidia.

El Dow Jones subió un 0,30%, el índice Nasdaq, que agrupa a los gigantes tecnológicos, ganó un 0,66% y el ampliado S&P 500 avanzó un 0,32%.

En una sesión "tranquila", Christopher Low, analista de FHN Financial consultado por la AFP, destacó el efecto positivo de la distensión del mercado petrolero.

El optimismo es "alimentado" por la hipótesis de que "el conflicto con Irán habría entrado ahora en una fase de 'guerra fría', caracterizada por sanciones, aislamiento y presiones políticas, más que por la reciente violencia que implica misiles, drones y ataques directos", consideró por su parte Jose Torres, analista de la plataforma Interactive Brokers.

Este retroceso de los precios del crudo reduce las perspectivas inflacionistas y eso repercute en las tasas que pagan los bonos del Tesoro, que bajaron.

Esta dinámica "podría explicar por qué el sector tecnológico realmente ha superado con creces a todos los demás hoy, dado que es sensible a los tipos de interés", subraya Christopher Low, en alusión a la alta demanda de créditos de estas empresas.

En plena carrera por la inteligencia artificial (IA), las empresas tecnológicas dependen cada vez más de grandes cantidades de deuda para financiar los costosos centros de datos.

El grupo informático Dell ganó un 4,17%, mientras que el especialista en chips AMD se anotó un 4,91% y su competidor Micron subió un 2,48%.

La mayor capitalización mundial, Nvidia, considerada el termómetro del entusiasmo por la IA, avanzó un 2,19% antes de la publicación de sus resultados trimestrales, prevista para el miércoles tras el cierre del mercado.

Los inversores esperan también con gran interés la reunión anual de banqueros centrales en Jackson Hole (Wyoming) a finales de semana.

Confían en particular en que Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed), les dé indicaciones más claras sobre la política monetaria que pretende desarrollar el banco central estadounidense.