Wall Street cierra al alza e intenta resistir a preocupaciones sobre la IA

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el jueves impulsada por un descenso de los rendimientos de la deuda estadounidense y por el repunte de algunos valores de la inteligencia artificial (IA) que comenzaron el día en rojo por temores sobre su nivel de endeudamiento.

Los principales índices pasaron del rojo al verde durante el día, tras una brusca caída el miércoles tras conocerse los datos de inflación.

El tecnológico Nasdaq acabó avanzando un modesto 0,08%, mientras que el S&P 500 ganó un 0,33%. El Dow Jones subió un 1,08%.

"El repunte durante la sesión del sector de los semiconductores fue especialmente impresionante", señalaron analistas de Briefing.com.

El mercado estadounidense había comenzado la jornada en negativo, lastrado por los temores cada vez mayores sobre el modelo de negocio de los gigantes de la IA.

El ejemplo más reciente es el de la estadounidense CoreWeave —que construye centros de datos optimizados para IA—, cuyas acciones se desplomaron 16% el miércoles.

La acción se vio afectada por la preocupación sobre su nivel de endeudamiento y los costos que debe asumir para seguir captando fondos de los inversores.

Pero tras el inicio de una sesión a la baja, la acción acabó beneficiándose por las declaraciones de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, según explicó a la AFP Tom Cahill, analista de Ventura Wealth Management.

"La solidez de CoreWeave mejora día a día", declaró Huang a la agencia Bloomberg el jueves en Estocolmo. "Soy optimista".

Las acciones de CoreWeave terminaron ganando 5,94%, a 69,69 US$, lo que impulsó a otros gigantes del sector que inicialmente habían sido ignorados por el mercado, como su competidor Nebius (+1,29%) o el fabricante de chips Micron (+1,87%).

No obstante, este repunte no benefició a todos los grandes nombres del sector: Nvidia perdió 1,84%, AMD cayó 1,50% y Broadcom un 0,55%.

La bolsa neoyorquina también valoró positivamente la calma en el mercado de bonos.

Hacia las 20H30 GMT, la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años caía al 5,08%, frente al 5,19% al cierre del miércoles y el 5,35% del jueves anterior.

"Esta reacción es contraintuitiva", opinó Tom Cahill, dado que el índice de precios al productor (IPP) del jueves se aceleró en septiembre en Estados Unidos, situándose en un +6,3% interanual.