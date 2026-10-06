Wall Street cierra al alza: el S&P 500 y el Nasdaq alcanzan récords

La Bolsa de Nueva York cerró al alza este martes, impulsada por la distensión de los rendimientos de los bonos y las subidas de algunos gigantes tecnológicos, a pocos días del inicio de una nueva temporada de resultados empresariales.

El Nasdaq (+0,45%) y el S&P 500 (+0,58%) registraron ambos nuevos récords al cierre, alcanzando respectivamente los 27.599,79 y los 7.818,93 puntos. El Dow Jones ganó un 0,49%.

Tras varios días de subidas continuas, una relativa calma en el mercado de bonos sostiene hoy a Wall Street, explica a la AFP Sam Stovall, analista de CFRA.

Después de haber caído hasta el 5,25% durante la sesión, el rendimiento de los bonos estadounidenses a diez años se situaba en torno al 5,28% hacia las 20H15 GMT, frente al 5,30% del cierre del viernes.

Durante la víspera había vuelto a superar el 5,34% en la sesión, retomando sus máximos de 2002.

"Los valores tecnológicos y los de gran capitalización contribuyeron de manera significativa al repunte registrado hoy" en Wall Street, señalaron también los analistas de Briefing.com.

Los Siete Magníficos (apodo de los pesos pesados estadounidenses de la tecnología) cerraron todos en positivo (Nvidia +0,14%, Amazon +1,95%, Apple +0,22%, Microsoft +0,78%, Alphabet +0,35%, Meta +0,51%, Tesla +0,51%).

Los inversores esperan el inicio la próxima semana de la temporada de resultados para comprobar si el entusiasmo por los valores tecnológicos y ligados a la inteligencia artificial (IA) sigue intacto.