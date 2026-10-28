Wall Street cierra al alza entre la Fed y los resultados de las tecnológicas

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el miércoles tras la decisión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos de mantener sin cambios las tasas de interés, una medida ampliamente prevista.

Los inversores fijaron más su expectativa en los resultados trimestrales de Microsoft y Alphabet (Google), que se publicarán tras el cierre de la sesión.

El índice Nasdaq ganó un 0,27%, el S&P 500, un 0,28% y el Dow Jones avanzó un 0,19%.

"El mercado considera que lo anunciado (...) por la Fed no da realmente motivos para reaccionar" y que la institución "ha actuado de acuerdo con lo previsto", explicó a la AFP Art Hogan, de la firma B. Riley Wealth Management.

La Fed mantuvo sus tipos de interés de referencia en el rango de entre el 3,75% y el 4%.

La Reserva Federal dijo en un comunicado que se tomará el tiempo para recabar "más información" antes de decidir sus próximos pasos.

Aunque sigue considerando que la inflación es "demasiado alta", el presidente del organismo, Kevin Warsh, dijo en rueda de prensa que no quería "calificar de restrictivas las condiciones financieras"

En el mercado de deuda, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años repuntó ligeramente en torno al 5,01%, frente al 4,99% del cierre del día anterior.

El rendimiento del bono a 30 años, "especialmente sensible a las expectativas de inflación a largo plazo" se sitúa en el 5,34%, frente al 5,31% previo, según Patrick O’Hare, consultor de Briefing.com.

Tras el cierre de Wall Street, Microsoft publicó unos resultados trimestrales superiores a lo previsto, impulsados por la aceleración del crecimiento de Azure, su plataforma de computación en la nube, que alquila a las empresas la capacidad de procesamiento necesaria, entre otros usos, para la inteligencia artificial (IA).

Alphabet (Google), por su parte, registró en el tercer trimestre unos resultados inferiores a lo esperado, debido principalmente a una desaceleración del negocio publicitario, aunque su actividad en la nube volvió a acelerar su crecimiento gracias a la IA.

Las acciones de Microsoft subieron más de un 4%, mientras que las de Alphabet se desplomaron más de un 8% en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de la bolsa.