Wall Street cierra al alza impulsada por el interés en la IA

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el lunes, impulsada por un renovado interés en los valores vinculados a la inteligencia artificial (IA) tras su caída posterior a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en medio del descenso de los precios del petróleo.

El tecnológico Nasdaq ganó un 2,74%, el índice ampliado S&P 500 progresó un 2,35% y el Dow Jones avanzó un 2,15%.

"La semana pasada, el movimiento bajista fue excesivo", comenta a la AFP Adam Sarhan, analista de 50 Park Investments. "Durante el fin de semana, los ánimos se han calmado".

Las acciones del sector de la IA volvieron a ser muy demandadas el lunes y borraron parte de las pérdidas de la semana pasada, cuando la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos alimentó temores de una regulación más estricta de los centros de datos.

"Los precios de las acciones se han vuelto más atractivos, (...) entonces los inversores regresan al mercado y aprovechan la corrección para comprar a buen precio", resume Sarhan.

Muy penalizados la semana pasada, los especialistas en chips, esenciales para construir los centros de datos usados por la IA, fueron especialmente buscados el lunes.

Micron ganó un 6,25%, AMD se disparó un 13,26% y Broadcom, un 8,78%, a diferencia del gigante de los semiconductores Nvidia.

Su director ejecutivo, Jensen Huang, uno de los actores más poderosos del sector tecnológico, está en el ojo del huracán por un escándalo de espionaje.

Tras caer más de un 8% en la apertura, la segunda mayor capitalización mundial perdió finalmente un 4,27% hasta los 178,67 US$, lo que supone cerca de 200.000 millones de dólares de valor bursátil evaporados.

Pero el resto del mercado supo esquivar "esta noticia desfavorable", señala en una nota Jose Torres, de Interactive Brokers.

"El alza fue generalizada", con la mayoría de los "grandes sectores del mercado y sus diferentes componentes participando en el movimiento", agrega.

Los valores energéticos fueron, sin embargo, la excepción (ExxonMobil -0,66%, Chevron -0,86%), al ceder terreno mientras las cotizaciones del crudo retrocedían ante las expectativas de avances diplomáticos entre Washington y Teherán.