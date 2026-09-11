Wall Street cierra al alza, impulsada por el respiro en los precios del petróleo

La Bolsa de Nueva York terminó al alza el viernes, aprovechando una pausa en los precios del petróleo tras el fuerte repunte de los últimos días, sin que la publicación de un nuevo índice de inflación en EE.UU. causara sorpresa.

El Dow Jones ganó un 0,98%, el índice Nasdaq subió un 0,96% y el ampliado S&P 500 avanzó un 0,86%.

Los precios del petróleo retrocedieron alrededor de un 2,5%, una dinámica que fue bien recibida tras varias sesiones de fuerte subida. Sin embargo, el crudo aún se mantiene en niveles elevados debido a la reanudación de las hostilidades en Medio Oriente.

El anuncio de una reunión el lunes entre Irán y sus vecinos del Golfo sobre el estrecho de Ormuz dio algo de esperanza al mercado en cuanto a un posible avance diplomático.

Esto permitió un repunte de las acciones, impulsado también por compras de oportunidad tras tres sesiones consecutivas de caídas, explica Jose Torres, analista de la plataforma Interactive Brokers.

Antes de la apertura del viernes, los inversores conocieron el índice de precios al consumo (IPC) en EE.UU., que aumentó un 3,4% interanual en agosto, el mismo ritmo que en julio. De un mes a otro, avanzó un 0,4% (frente al +0,1% del mes anterior).

Para Jack Ablin, analista de Cresset, el informe "no fue exagerado ni particularmente elevado fuera del sector de la energía".

Los inversores, que ya habían asimilado un informe publicado la víspera que mostraba una aceleración de los precios de producción, "se han resignado a la idea de que la Fed va a subir sus tipos la semana que viene", considera Ablin.

El banco central estadounidense se reúne la semana próxima.

El mercado apuesta en más de un 85% por un endurecimiento monetario en esa ocasión, según la herramienta de seguimiento CME FedWatch.