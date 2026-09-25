Wall Street cierra al alza impulsada por la caída del petróleo

La Bolsa de Nueva York cerró la sesión del viernes al alza, impulsada por la caída de los precios del petróleo debido a las esperanzas de una reapertura del estrecho de Ormuz y a pesar del alto rendimiento de los bonos.

El Dow Jones subió un 0,93%, el Nasdaq avanzó un 0,48% y el S&P 500 ganó un 0,51%.

"Las esperanzas de una salida diplomática al conflicto en Oriente Medio hicieron caer los precios del petróleo hoy", explicó a la AFP Angelo Kourkafas, analista en el gestor de patrimonio Edward Jones.

El canciller iraní, Abás Araqchi, en Nueva York por la Asamblea General de Naciones Unidas, dijo a varios medios internacionales haber comunicado al enviado estadounidense Steve Witkoff las condiciones de Irán para una reapertura del estrecho de Ormuz.

"Si se cumplen determinadas condiciones, el estrecho será abierto en siete días y habrá conversaciones", afirmó Araqchi.

La baja del precio del crudo tiende a tranquilizar a los inversionistas en cuanto a la inflación y estabiliza las tasas en el mercado de bonos, tras su fuerte subida de la víspera.

Las tasas de interés de la deuda pública estadounidense a 30 años alcanzó el jueves en la sesión un máximo desde 2004 al ubicarse en el 5,50%, mientras que la tasa del bono a 10 años llegó a 5,22%, nivel no visto desde 2007.

El viernes, el rendimiento de los bonos a 10 años rondaba antes del cierre el 5,16% y los bonos a 30 años, el 5,48%.

La plaza de Nueva York "sigue beneficiándose de fundamentos sólidos, en especial del lado de las empresas", lo que le permite ser resiliente, según el analista Kourkafas.

Tras una semana bajo el influjo de la geopolítica, entre la cumbre de la ONU y la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping en Washington, a partir del lunes, "los datos económicos volverán a ocupar el primer plano", señalaron analistas de Briefing.com.