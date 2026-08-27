Wall Street cierra al alza impulsada por los resultados de Nvidia

La Bolsa de Nueva York cerró al alza este jueves, impulsada por los excelentes resultados del gigante de los chips Nvidia y sus perspectivas para los próximos meses, lo que generó una ola de optimismo, especialmente en el sector tecnológico.

El Dow Jones subió un 0,20%, el Nasdaq -donde cotizan las principales empresas de tecnología- ganó 1,57%, y el índice ampliado S&P 500 creció un 0,72%.

Nvidia, un referente en la dinámica del mercado de la inteligencia artificial (IA), anunció el miércoles por la noche un beneficio neto de 59.700 millones de US$ en el segundo trimestre, lo que representa un aumento interanual del 126%.

"El próximo año será crucial", advirtió Jensen Huang, CEO del grupo. "La demanda se está acelerando", dijo, y pronosticó un incremento del 70% en los ingresos para el año fiscal 2028 (que finaliza en enero de 2028).

La compañía con sede en California "está experimentando una demanda creciente" de sus "chips de alta gama", señaló José Torres, de la plataforma Interactive Brokers.

El precio de sus acciones subió un 8,74%, sumando más de 400.000 millones de US$ en capitalización bursátil en una sola sesión.

"En general, las perspectivas para la IA siguen siendo muy positivas", sostuvo a su vez Adam Turnquist, de LPL Financial. "Los resultados de Nvidia indican que el ciclo de inversión en IA no se está ralentizando".

El mercado estadounidense también se benefició el jueves de un impulso adicional del sector del software y de la publicación de los resultados de varias empresas importantes.

Salesforce se disparó un 22,60%, su mejor día desde agosto de 2020; CrowdStrike subió un 20,50% y Okta un 28,63%.

Los inversores ahora centran su atención en Jackson Hole, Wyoming, donde el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, pronunciará un discurso muy esperado.

Los mercados reclaman mayor claridad sobre la política monetaria que el gobernador del banco central, quien asumió el cargo en mayo, pretende implementar.

En el mercado de bonos, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió al 4,67%, frente al 4,65% del cierre del día anterior, debido al alza de los precios del petróleo.