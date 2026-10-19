Wall Street cierra al alza impulsada por valores vinculados a la IA

La Bolsa de Nueva York terminó la sesión del lunes con mayoría de ganancias, impulsada por el repunte de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial (IA), a la espera de los resultados de varios gigantes tecnológicos.

El Nasdaq subió un 1,11% y el S&P 500 avanzó un 0,41%, mientras que el Dow Jones se mantuvo casi sin cambios (-0,07%).

"Parece un repunte tras una fase de ventas algo excesiva", dijo a la AFP Art Hogan, de la firma B. Riley Wealth Management.

Los inversores se deshicieron masivamente de las acciones vinculadas a la IA la semana pasada debido a una combinación de incertidumbres por la valoración de estas empresas, considerada excesiva, su nivel de endeudamiento y el temor a una mayor competencia china.

El Nasdaq perdió entonces cerca de un 4,5% en el periodo semanal.

El lunes, "el sector tecnologico se recuperó, ya que los inversores se vieron atraídos por valoraciones más atractivas", señaló José Torres, analista de la plataforma Interactive Brokers.

Nvidia, el especialista en chips electrónicos y primera capitalización mundial, ganó un 1,38%. Sus competidores Broadcom (+1,78%), AMD (+1,76%), Intel (+2,43%) y Marvell Technology (+4,06%) cerraron todos en verde.

Cerca de las 20H25 GMT, el rendimiento a diez años de los bonos del Estado estadounidense se situaba en el 5,14%, un aumento respecto al cierre del viernes (5,07%) y muy por encima de su nivel previo al conflicto en Oriente Medio.

La atención de los inversores debería seguir centrada en los actores de la IA en los próximos días.

El martes se conocerán los resultados trimestrales de SpaceX y luego los de Meta, Tesla y Western Digital.

Estos datos deberían dar más información sobre el ritmo del gasto en el desarrollo de la IA y los retornos de inversión, antes de que el mercado conozca los resultados de Nvidia, Alphabet o Amazon.

Según Sam Stovall, analista del gabinete CFRA, la mayoría de las empresas que han publicado sus resultados han superado las expectativas.