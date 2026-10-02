Wall Street cierra al alza tras cifras de empleo en EEUU

La Bolsa de Nueva York cerró en positivo este viernes, luego de la publicación de las malas cifras de empleo en Estados Unidos, que dan a la Reserva Federal (Fed) más motivos para postergar cambios en los tipos de interés.

El Dow Jones avanzó un 0,49%, el índice Nasdaq ganó un 1,19% y el índice ampliado S&P 500 subió un 0,73%.

El desempleo aumentó ligeramente el mes pasado en Estados Unidos, pasando del 4,1% al 4,2%, y la creación de empleo sorprendió por su debilidad —29.000 puestos de trabajo—, una cifra casi tres veces inferior a la prevista.

"Es negativo para la economía, pero podría evitar que la Reserva Federal (Fed) genere turbulencias; por eso el mercado acogió bastante bien" este informe, dijo a la AFP Christopher Low, analista de FHN Financial.

El banco central de Estados Unidos debe procurar conducir al país hacia el pleno empleo, al tiempo que intenta mantener la inflación en torno al 2%.

Estos dos objetivos suelen requerir medidas opuestas: facilitar el crédito para reactivar la economía —y con ella el empleo— o, por el contrario, restringir las condiciones de financiación para frenar el aumento de los precios.

En septiembre, la entidad optó por endurecer la política monetaria, por primera vez en tres años, para moderar la inflación.

Sin embargo, "el informe de empleo de septiembre puso en entredicho el discurso sobre la resiliencia económica", señala Chris Osmond, de la firma Fifth Third Wealth Advisors.

Los inversores consideran ahora más probable que la Reserva Federal mantenga el statu quo en octubre, dejando una posible subida de tipos para la siguiente reunión, en diciembre, según la herramienta de seguimiento CME FedWatch.

Las acciones estadounidenses se beneficiaron de esta dinámica, ya que un entorno monetario expansivo favorece los beneficios empresariales.

En el mercado de deuda, en cambio, el efecto fue mucho más efímero.

Tras haber descendido hasta el 5,15%, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años se situaba en el 5,27% hacia las 20H25 GMT de este viernes.

El jueves, el bono a diez años había subido hasta el 5,34%, un nivel desconocido desde 2002.

En el ámbito empresarial, el fabricante de vehículos eléctricos Tesla ganó un 4,65%, situándose en 370,59 dólares, tras anunciar unas entregas de vehículos superiores a lo previsto en el tercer trimestre.

Por el contrario, el grupo de vestimenta y equipamiento deportivo Nike sufrió una fuerte caída tras presentar unos resultados trimestrales inferiores a las expectativas y a los del año anterior.

Para recuperarse, la empresa ha previsto "un nuevo modelo operativo" que debería conllevar, entre otras cosas, recortes de empleo cuya magnitud todavía se desconoce. Sus acciones perdieron un 3,64%, cerrando a 33,87 dólares.

Los fabricantes de discos duros Seagate (-10,21%) y Western Digital (-10,22%) se desplomaron tras la publicación de un artículo en el medio japonés Nikkei que afirmaba que su competidor Toshiba duplicaría su producción e invertiría más de 380 millones de dólares para ampliar la capacidad de sus fábricas en Filipinas.