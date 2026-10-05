Wall Street cierra al alza y el Nasdaq alcanza nuevo récord

La bolsa de Nueva York cerró al alza el lunes, mostrando resiliencia pese a los altos rendimientos de los bonos, impulsada en particular por algunos de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos.

El índice Nasdaq (+1,05%) alcanzó un nuevo máximo histórico durante la sesión (27.544,07 puntos) y un nuevo récord al cierre (27.477,31 puntos).

El S&P 500 ganó un 0,66% y el Dow Jones subió un 0,18%.

Wall Street "se ha comportado bien aunque los inversores tenían pocas noticias de las que alimentarse", comentó a la AFP Christopher Low, de FHN Financial.

"El mercado de bonos está totalmente agitado, como durante toda la semana pasada, pero hoy a nadie pareció importarle", añade el analista.

Para Low, "todavía hay una enorme cantidad de liquidez disponible (...) en busca de inversión".

Varios gigantes del sector tecnológico y de la inteligencia artificial (IA) cerraron con fuertes subidas, como Nvidia (+2,12%), Microsoft (+1,48%), Broadcom (+2,08%), Alphabet (+0,86%) o Meta (+1,90%).

Este avance es "una posible señal de la confianza del mercado en las perspectivas financieras de las empresas antes de la temporada de resultados", estiman los expertos de Briefing.com.