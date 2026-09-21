Wall Street cierra al alza y el Nasdaq alcanza un nuevo récord

La Bolsa de Nueva York cerró en nuevos máximos este lunes, respaldada por la caída de los precios del petróleo ante las esperanzas de una reanudación del diálogo entre Washington y Teherán, y por un renovado interés en los valores ligados a la IA.

El índice Nasdaq —que reúne los títulos tecnológicos— alcanzó un nuevo récord al cierre, en 27.122,09 puntos (+2,26%). El ampliado S&P 500 avanzó un 1,49% y el Dow Jones ganó un 0,71%.

"La caída de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos está sosteniendo al mercado hoy", explica a la AFP Sam Stovall, analista de Cfra.

El barril de Brent, referencia internacional, perdió más de un 3% el lunes y llegó incluso a caer durante la sesión por debajo del umbral simbólico de los 100 dólares.

Los mercados apuestan por nuevas discusiones diplomáticas sobre la guerra en Oriente Medio, para acelerar el regreso a la normalidad en las cadenas de suministro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo que podría estar abierto a una reunión con el dirigente iraní, Masud Pezeshkian, con ocasión de la cumbre anual de la ONU esta semana en Nueva York.

Por otra parte, "las fuertes subidas registradas por las megacapitalizaciones y los valores tecnológicos han impulsado al alza a los principales índices", subrayan los analistas de Briefing.com.

Meta (Facebook, Instagram) se disparó un 11,43% hasta 741,24 dólares, firmando su mejor sesión desde el 9 de abril de 2025.

Varias empresas de semiconductores como AMD (+9,95%), Intel (+12,14%), Micron (+2,77%) o Nvidia (+2,30%), tuvieron resultados positivos en la jornada.

Además del petróleo, "las conversaciones alentadoras entre Washington y Pekín" sobre todo en materia de inteligencia artificial "refuerzan el apetito por el riesgo, en particular por estos valores tecnológicos", dijo José Torres, de Interactive Brokers.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, calificó el domingo de "muy exitosa" una reunión con el vice primer ministro chino He Lifeng.