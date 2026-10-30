Wall Street cierra con fuerte caída tras desplome en el sector tecnológico

La Bolsa de Nueva York cerró este viernes con una fuerte caída debido al desplome de los valores tecnológicos tras los resultados de Intel y Amazon, en momentos en que los inversionistas vuelven a cuestionarse la rentabilidad de la inteligencia artificial (IA).

El índice tecnológico Nasdaq se hundió un 2,86%, y se sitúa más de un 8% por debajo del máximo histórico alcanzado a principios de octubre. El índice ampliado S&P 500 retrocedió un 1,82% y el Dow Jones perdió un 1,09%.

"Los grandes valores tecnológicos vinculados a la IA han lastrado el mercado en los últimos días", comenta a la AFP Peter Cardillo, analista de Spartan Capital Securities. "Y hoy toda la atención se centra en Amazon e Intel".

Luego de perder casi un 6% durante la jornada, el gigante del comercio electrónico Amazon terminó con un descenso del 1,41%, penalizado por una facturación y unos beneficios trimestrales inferiores a las expectativas del mercado.

El grupo ha visto cómo la IA impulsaba su negocio de computación en la nube, cuyas ventas se dispararon un 39%, pero la factura supera a los ingresos y lo obliga a endeudarse.

Alphabet (matriz de Google), que publicó sus resultados el miércoles, tuvo que recurrir a 9.000 millones de dólares de su caja para financiar el desarrollo de la tecnología.

"Los inversores se preocupan cada vez más al ver que las empresas tecnológicas dedican gastos de inversión considerables a la expansión de la IA, justo cuando esta parece mostrar signos de desaceleración", explica en una nota Jose Torres, de Interactive Brokers.

"La cuestión es saber si estos gastos serán rentables o no", resume Peter Cardillo.

El desplome del fabricante de chips Intel (-28,58%) también pesó fuertemente sobre los índices. El grupo fue duramente castigado después de anunciar que prevé una facturación de entre 15.000 y 16.000 millones de dólares en el cuarto trimestre, muy por debajo de las expectativas.

Su competidor HP se desplomó un 9,60%, y Dell un 10,80%.

- Compañías de chips -

Una escasez mundial de procesadores de memoria ha provocado un salto en el precio medio de los ordenadores personales, lo que ha frenado la demanda.

En otros frentes, la red social Reddit (-29,27 %) se vio perjudicada por los resultados publicados la víspera, ya que los analistas consideraron que el efecto de la IA no estuvo a la altura.

David Miller, responsable de inversión en Catalyst Funds, observa "una brecha cada vez mayor entre las empresas que logran monetizar eficazmente la IA y aquellas que no consiguen justificar sus enormes inversiones".

Las compañías de chips y otros componentes electrónicos, en primera línea del entusiasmo por la IA, fueron arrastrados por la oleada de ventas del viernes.

El gigante Nvidia, primera capitalización mundial, perdió un 4,22%. AMD se desplomó un 10,88%, Broadcom un 5,48% y Micron, un 5,30%.

El índice Vix, que mide el nerviosismo de los actores del mercado, alcanzó su nivel más alto desde abril de 2026 y los primeros meses de la guerra en Oriente Medio.