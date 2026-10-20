Wall Street cierra con leves ganancias impulsada por industriales y baja del petróleo

Wall Street cerró con leves ganancias este martes, impulsada por el interés en las acciones industriales y por la caída de los precios del petróleo, que compensaron la debilidad del sector tecnológico.

El índice Dow Jones subió un 1,02% y el ampliado S&P 500 ganó un 0,29%, mientras que el Nasdaq terminó la jornada prácticamente estable (-0,02%).

Wall Street abrió con cautela pero registró un avance a lo largo de la sesión liderado por el Dow Jones, favorecido por los buenos resultados de la compañía industrial 3M.

Un aumento de más del 1% en el Dow evidenció una "rotación" desde los valores tecnológicos, señaló el analista de Briefing.com Patrick O’Hare.

Los inversores volvieron a mostrar interés por valores más tradicionales, como las empresas industriales, las farmacéuticas y los grandes bancos, mientras reducen su exposición a compañías vinculadas a la inteligencia artificial (IA).

Para O'Hare, resulta alentador que los fondos retirados de las acciones relacionadas con la IA sigan reinvirtiéndose en Wall Street en lugar de abandonar el mercado por completo.

El optimismo también estuvo respaldado por sólidos resultados empresariales.

El sector de defensa cerró en terreno positivo después de que varias compañías presentaran cifras trimestrales superiores a las previsiones, entre ellas RTX (+0,64%) y Northrop Grumman (+4,57%).

Hasbro se disparó un 11,20% tras superar las expectativas en el tercer trimestre, con un aumento interanual del 15% en sus ingresos, impulsado por el éxito del juego Magic: The Gathering.

La caída de los precios del petróleo, alentada por informes de prensa sobre una reanudación del diálogo entre Estados Unidos e Irán, también mejoró el ánimo de los inversores al reducir la perspectiva de presiones sobre los costos.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono estadounidense a diez años bajó al 5,11%, frente al 5,14% registrado al cierre de la sesión anterior.

Tras el cierre de la sesión, el grupo aeroespacial SpaceX anunció resultados mejores de lo previsto y reportó beneficios por primera vez.