Wall Street cierra con pérdidas por la IA y el repunte del petróleo

La Bolsa de Nueva York cerró con pérdidas el jueves ante las nuevas dudas sobre el creciente endeudamiento de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial (IA) y por un repunte de los precios del petróleo.

El índice Nasdaq, que reúne a los grandes nombres del sector tecnológico, cayó un 2,60%, el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 1,21%, mientras que el Dow Jones, compuesto por valores más tradicionales, terminó estable (+0,02%).

"Los inversores son cada vez más escépticos respecto a las perspectivas de rentabilidad de las enormes inversiones" de los gigantes digitales, señaló José Torres, de Interactive Brokers.

La mayoría de los principales actores de la IA aún no han presentado resultados, pero los mercados reaccionaron a los informes publicados a última hora del miércoles.

Las acciones de Tesla cedieron un 3,1% en Nueva York, mientras las de Meta se desplomaron un 7,0%. A raíz de Meta, muchas de las grandes capitalizaciones del Nasdaq sufrieron fuertes caídas (Nvidia -4,40%, Amazon -4,47%, Microsoft -2,26%, Alphabet -3,15%).

La plaza estadounidense también se vio lastrada por una nueva alza de los precios del petróleo ante el temor a una escalada del conflicto en Oriente Medio tras las amenazas de Irán. El barril de Brent, referencia internacional, se disparó un 4%.

El rendimiento a diez años de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se situaba en el 4,96% hacia las 20H30 GMT, frente al 5,12% al cierre del miércoles.

"La caída de los rendimientos se explica por la demanda de valores refugio, la incertidumbre geopolítica y la debilidad de los valores vinculados a la IA, que han contribuido a la huida hacia los bonos del Tesoro", explicaron los analistas de Briefing.com.

Por otra parte, la acción del laboratorio farmacéutico Moderna se desplomó (-17,57%), afectada por filtraciones sobre resultados de ensayos clínicos de una vacuna experimental de ARNm contra el cáncer de piel.

El fabricante Lockheed Martin repuntó un 7,01% tras el anuncio de un pedido por parte del Pentágono de al menos 850 cazabombarderos furtivos F-35 en un periodo de 10 años. El grupo también informó de un aumento del 11,28% de su cifra de negocio de julio a septiembre.