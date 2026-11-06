Wall Street cierra con resultados mixtos y leve repunte en el sector tecnológico

La Bolsa de Nueva York cerró el viernes con resultados mixtos, y destacó un modesto rebote en el sector tecnológico tras su desplome del día anterior debido a los temores sobre el sector de la inteligencia artificial (IA).

El índice tecnológico Nasdaq ganó un 1,09% y el ampliado S&P 500 sumó un 0,31%. El Dow Jones, por su parte, perdió un 0,46%.

"Los fabricantes de chips han liderado el rebote de este viernes, pero sus ganancias siguen siendo limitadas en comparación con el desplome registrado la víspera", comentan los analistas de Briefing.com.

El Nasdaq sufrió el jueves su peor sesión desde abril de 2025 al hundirse un 5,52%, lastrado por la caída de los valores vinculados a la IA. El S&P 500, por su parte, se había desplomado un 4,35%.

El mercado interpretó el resultado de las votaciones de medio mandato como un freno al desarrollo de la IA, dado que varios de los demócratas electos hicieron campaña para ralentizar la construcción de centros de datos en gran parte por su impacto ambiental.

"¿Habrá ciertas restricciones sobre la tecnología? Probablemente sí", explica a la AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities. Sin embargo, considera que todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones.

El gigante de los semiconductores Nvidia repuntó un 2,78% el viernes, tras haberse desplomado un 9,30% la víspera. AMD ganó un 11,04% y Micron, un 5,12%, después de una caída de más del 17% el jueves.

"El movimiento observado hoy responde más bien a una recuperación parcial que a un verdadero cambio de la tendencia bajista", agregaron los analistas de Briefing.com.

El Nasdaq sigue más de un 10% por debajo de su máximo de principios de octubre, por lo que permanece en fase de corrección.

Para Jose Torres, de Interactive Brokers, la bolsa también se benefició el jueves en cierta medida de un informe sobre el empleo en octubre en Estados Unidos mucho mejor de lo previsto.

El desempleo retrocedió ligeramente, hasta el 4,1%, y la creación de puesto de trabajo (165.000) más que se duplicaron respecto a septiembre, según datos del gobierno estadounidense.