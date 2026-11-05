Wall Street cierra con una fuerte caída por temores en el sector de la IA

La Bolsa de Nueva York se desplomó este jueves, lastrada por la caída de valores vinculados a la inteligencia artificial (IA) ante el temor de una desaceleración en el despliegue de centros de datos tras la victoria demócrata en las legislativas de Estados Unidos.

El índice tecnológico Nasdaq se hundió un 5,52%, su mayor caída desde abril de 2025. Entró en lo que se denomina una fase de corrección, lo que significa que ha perdido más de un 10% con respecto a su máximo de principios de octubre.

Tras borrar también todas las ganancias registradas la víspera, el ampliado S&P 500 cedió un 4,35% y el Dow Jones perdió un 3,44%.

"Pensábamos que ya habíamos salido del apuro tras el rebote del mercado al día siguiente de las elecciones de mitad de mandato, pero de pronto esto es un auténtico baño de sangre en Wall Street", explica Jose Torres, analista de Interactive Brokers.

El mercado interpreta los resultados de las votaciones de medio mandato como un freno al desarrollo de la IA, dado que varios de los nuevos demócratas electos hicieron campaña para ralentizar la construcción de centros de datos.

Y los habitantes de decenas de ciudades estadounidenses aprobaron el martes restricciones o prohibiciones a estos centros, cuya infraestructura implica necesidades masivas de chips.

Los gigantes del sector de los semiconductores se desplomaron aún más el jueves, como Broadcom (-10,15%), Micron (-17,77%), AMD (-17,39%) o Intel (-10,39%).

El coloso Nvidia, la segunda mayor capitalización bursátil del mundo, se desplomó un 8,91%, lo que supone una pérdida de unos 400.000 millones de dólares.

Los siete magníficos —apodo con el que se conoce a los gigantes de la tecnología estadounidense (Nvidia, Meta, Alphabet, Microsoft, etc.)— perdieron alrededor de 800.000 millones de dólares. Esa cifra representa más que el PIB de Suecia.

"En cuanto surge una duda sobre el gasto de inversión en centros de datos, el mercado reacciona de manera especialmente violenta", dice a la AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Wall Street debe su fulgurante progresión de los últimos años al entusiasmo de la IA.

Pero prácticamente ningún sector se salvó el jueves, y los valores más tradicionales del Dow Jones también cerraron a la baja.