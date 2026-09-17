Wall Street cierra en alza por firmeza de la Fed sobre inflación en EE.UU.

La Bolsa de Nueva York cerró este jueves con fuertes ganancias, impulsada por la firme postura del presidente de la Reserva Federal de EE.UU. en la lucha contra la inflación, a pesar de la presión del presidente Donald Trump.

El Dow Jones subió un 0,61%; el índice ampliado S&P 500, un 1,14%; y el Nasdaq, un 1,69%.

"La Reserva Federal ganó credibilidad ante la comunidad financiera ayer (miércoles)", comentó a la AFP Jack Ablin, analista de Cresset.

El banco central estadounidense subió el miércoles sus tasas de interés un cuarto de punto, situándolas en un rango de entre el 3,75% y el 4%, una decisión unánime que el mercado anticipó ampliamente.

Impulsada por el alza vertiginosa de los precios de la energía debido a la guerra en Oriente Medio, la inflación ha sido "demasiado alta durante demasiado tiempo", explicó el presidente de la Fed, Kevin Warsh en rueda de prensa.

Indicó que apoyaba plenamente la decisión de aumentar las tasas de referencia, calificándola de "justa" y "seria".

Las previsiones actualizadas de la Fed también sugieren un mayor endurecimiento de la política monetaria en 2026 para hacer frente a la inflación.

"La Reserva Federal reafirmó claramente su independencia en materia de política monetaria", una postura que los mercados acogieron con satisfacción, según Kevin Ford, de Convera.

Numerosos analistas temían que Warsh cediera a la presión de Trump, quien insiste con la flexibilización monetaria.

"La bajada de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos también está impulsando" el repunte generalizado de Wall Street, señaló este jueves los analistas de Briefing.com.

El precio del crudo Brent, la referencia internacional, cayó un 0,95%, tras un descenso superior al 4% durante la sesión, en medio de un renovado optimismo sobre la capacidad de Arabia Saudita para mantener sus exportaciones de crudo a pesar del conflicto en Oriente Medio.

En este contexto, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajó al 4,93% sobre las 20:15 GMT, frente al 5,02% del cierre del día anterior.

El rendimiento del bono a 30 años descendió del 5,36% al 5,28%.

En el ámbito empresarial, el fabricante de generadores de respaldo Generac experimentó un fuerte repunte (+18,33% hasta los 207,20 dólares) tras anunciar una alianza con Amazon para equipar los centros de datos del gigante del comercio electrónico y digital.

General Motors, fabricante de automóviles, registró una alta demanda (+2,74%, hasta 86,60 dólares) tras el anuncio de la entrega inicial de componentes del misil interceptor PAC-3 al grupo aeroespacial y de defensa Lockheed Martin (+0,13%, hasta 537,96 dólares), en un contexto en el que EE.UU. intenta acelerar la reconstrucción de su arsenal, mermado por la guerra contra Irán.

Nike, especialista en equipamiento deportivo cerró al alza (+1,69% hasta los 36,38 dólares) luego del nombramiento de Alexandre Arnault, hijo del multimillonario y CEO de LVMH Bernard Arnault, como miembro de su consejo de administración.