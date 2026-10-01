Wall Street cierra en leve alza

La Bolsa de Nueva York cerró con una ligera alza este jueves, beneficiándose de una tregua en el mercado de bonos tras la reciente escalada de los rendimientos de la deuda y de una renovada atención sobre el sector de los semiconductores.

El índice ampliado S&P 500 ganó un 0,19%, mientras que el Nasdaq y el Dow Jones terminaron prácticamente planos, registrando ambos un avance del 0,04%.

"La Bolsa logró recuperarse" tras su retroceso matutino, "impulsada por el descenso de los rendimientos de los bonos" durante la sesión, resumen los analistas de Briefing.com.

Tras tocar el 5,34% —un nivel no visto desde 2002—, la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años retrocedió finalmente de forma marcada, situándose en torno al 5,24% hacia las 20H15 GMT.

"Los rendimientos de los bonos han alcanzado niveles tales que los inversores tal vez vean en ellos un punto de entrada atractivo para asegurar tasas inéditas en décadas", dijo a la AFP Sam Stovall, analista de CFRA.

Cuando aumenta la demanda de bonos del Tesoro, sus rendimientos bajan, mientras que sus precios suben.

El mercado neoyorquino también se benefició en cierta medida de "la solidez del sector tecnológico", destacó Briefing.com.

Aunque comenzó la sesión en negativo, el fabricante de chips Micron logró finalmente sacar partido de sus buenos resultados trimestrales, publicados la víspera. Sus acciones subieron 3,03%, hasta los 1.097,39 dólares.

Este impulso arrastró a algunos gigantes del sector de los semiconductores, como Nvidia (+1,09%), AMD (+0,65%), SK Hynix (+5,08%) y TSMC (+0,67%).

"La tecnología es el sector menos sensible al alza de los tipos de interés", comentó Stovall.

Las acciones del gigante de los juguetes Mattel se dispararon a su vez un 18,80%, hasta los 15,04 dólares, tras conocerse informaciones de prensa que indicaban que la empresa había recibido una muestra de interés por parte del grupo de marketing Authentic Brands.

Según el Wall Street Journal, Authentic Brands se puso en contacto con el propietario de marcas como Barbie, Hot Wheels y Fisher-Price "para discutir una oferta que podría valorar a Mattel en más de 20 dólares por acción, en torno a los 6.000 millones de dólares o incluso más".

The Walt Disney Company cayó por su parte un 3,37%, situándose en 101,37 dólares, luego de que medios estadounidenses informaran sobre una nueva oleada de despidos en el grupo.