Wall Street cierra en rojo por caída del sector de los semiconductores

La Bolsa de Nueva York cerró en rojo el martes, en una jornada marcada por la publicación de los resultados de los grandes bancos y la caída de los valores en el sector de los semiconductores.

El Dow Jones perdió un 0,35%, el Nasdaq retrocedió un 0,15 % y el S&P 500 (-0,02 %) cerró prácticamente en equilibrio.

El sector de los semiconductores, el principal beneficiado por las fuertes inversiones en la inteligencia artificial, ha sufrido los avances del líder chino en la fabricación de chips de memoria, ChangXin Memory Technologies (CXMT), según detallan los analistas de Briefing.com.

La empresa afirmó haber avanzado en el diseño capaz de almacenar más datos en la misma superficie.

En Wall Street, Micron (-3,62 %) y SK hynix (-3,19 %) se han visto muy afectadas por esta noticia.

Otros grandes del sector comenzaron la sesión en rojo pero se recuperaron al final de la jornada, como Nvidia (+0,97 %), AMD (+1,90 %) y Marvell (+1,08 %).

Paralelamente, "se ha dado el pistoletazo de salida a la temporada de resultados empresariales", señala Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Y como es habitual, los bancos han sido los primeros y únicos, hasta el momento, en publicar sus cuentas.

"El mercado no valorará realmente la temporada de resultados hasta que las publicaciones abarquen una gama más diversa de sectores de actividad", añade Cardillo.

La atención de los operadores se centra ahora en las cifras de inflación de Estados Unidos (índice IPC) correspondientes al mes de septiembre, que se darán a conocer el miércoles antes de la apertura de Wall Street.

"Una aceleración marcada probablemente haría repuntar los rendimientos de los bonos y el dólar, lo que podría lastrar a las acciones", señala Cardillo.