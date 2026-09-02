Wall Street cierra en verde por estabilización de rendimientos de los bonos

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el miércoles, tras dos sesiones marcadas por la inestabilidad en Oriente Medio que hicieron subir tanto los precios del petróleo como los rendimientos de los bonos.

El Dow Jones ganó 0,56%, el Nasdaq avanzó 0,45% y el índice ampliado S&P 500 subió 0,46%.

"La relativa estabilidad de los precios del crudo y de los rendimientos de los bonos del Tesoro ha aliviado parte de la presión que estaba detrás de las pérdidas registradas a comienzos de semana", resumieron los analistas de Briefing.com.

Aunque volvieron a subir, los precios del petróleo avanzaron a un ritmo mucho menos sostenido que el del día anterior o el del lunes.

El mercado de bonos, por su parte, mostró tímidos signos de alivio.

Hacia las 20.20 GMT, el rendimiento a diez años de la deuda del Estado estadounidense se situaba en torno al 4,78%, un ligero descenso respecto al cierre de la víspera.

Más temprano en la sesión había alcanzado su nivel más alto desde finales de 2023.

El rendimiento a 30 años se negociaba al 5,26% frente al 5,27% del día anterior.

Para los expertos de Briefing.com, esto fue suficiente para permitir que "el interés comprador se extendiera a buena parte" de las acciones, contribuyendo a "recuperar una buena parte de las pérdidas sufridas el lunes y el martes".