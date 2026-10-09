Wall Street cierra en verde una semana agitada

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el viernes, impulsada por los valores de algunos gigantes tecnológicos y por la estabilización de los tipos de interés de los bonos, tras una semana agitada en ambos frentes.

El Nasdaq subió un 0,64%, el Dow Jones ganó un 0,83% y el S&P 500 trepó un 0,59%, al borde de superar su máximo histórico.

"Los rendimientos de los bonos del Estado estadounidense parecen estabilizarse", lo que supone un cierto alivio para los valores de las empresas, destacó a la AFP Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones.

Ante los temores a un repunte de la inflación por la subida del precio de la energía, la tasa de los bonos a diez años se ha disparado esta semana hasta el 5,36%, un nivel sin precedentes desde 2002.

El viernes, hacia las 20H15 GMT, se situaba en torno al 5,24%.

Las acciones también se vieron respaldadas al cierre de la sesión por las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, según las cuales su homólogo ruso, Vladimir Putin, se ha comprometido a suministrar gasóleo "para el mercado estadounidense y mundial".

Dado que los precios de los combustibles se han disparado desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, este anuncio "atenúa algunos de los escenarios más pesimistas, tanto en lo que respecta al suministro de productos refinados como a la inflación", explicó Kourkafas.

El mercado estadounidense también se ha beneficiado de las subidas registradas por algunas gigantes de la tecnología estadounidense, como Microsoft (+2,38%), Amazon (+3,29%) o Alphabet —matriz de Google— (+0,97%).