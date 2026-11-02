Wall Street cierra sin dirección clara tras ventas en el sector tecnológico

La Bolsa de Nueva York cerró este lunes con resultados mixtos, con una oleada de ventas en el sector tecnológico y en medio de un fuerte desplome de los precios del petróleo.

El tecnológico Nasdaq perdió un 1,07% tras una caída del 2,86% el viernes. El índice ampliado S&P 500 retrocedió un 0,51%, mientras que el Dow Jones ganó un 0,41%.

"La renovada debilidad de los valores vinculados a la IA (inteligencia artificial) eclipsa el efecto positivo" de la caída del precio del petróleo crudo, señalan los analistas de Briefing.com.

Tras un marcado retroceso a finales de la semana pasada, el sector tecnológico sigue bajo presión, mientras los inversores aún se cuestionan la capacidad de las compañías para rentabilizar sus masivas inversiones en IA.

El grupo Oracle sufrió un castigo bursátil (-8,85%, hasta 119,10 US$) tras anunciar el lunes su intención de captar cerca de 20.000 millones de dólares mediante una emisión de acciones y bonos para financiar sus inversiones en IA.

Por su parte, el especialista en chips Marvell Technology se desplomó 12,72%, hasta los 171,41 US$, tras anunciar la adquisición del fabricante de componentes ópticos Lumentum (-18,59%, a 684,40 US$) en el marco del desarrollo de infraestructuras para la IA.

En este contexto, el gigante de los chips Nvidia perdió 1,26%, AMD se desplomó 7,52% y Micron cayó 5,78%. Alphabet (Google) cedió 0,30% y Meta retrocedió 1,34%.

"El mercado sigue muy inquieto, en parte por lo que observamos la semana pasada en torno a la IA", dijo Joe Zidle, analista de Cresset.

No obstante, según Zidle, "parte de esta volatilidad también se ve acentuada por las elecciones legislativas de mitad de mandato" de este martes en Estados Unidos.

Paralelamente, el índice Dow Jones —compuesto por valores más tradicionales— se benefició de una rotación de capitales que abandonaron el sector tecnológico.

También influyó el marcado descenso de los precios del petróleo por la posibilidad de una reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

El precio del barril de crudo Brent del mar del Norte —referencia internacional— cayó un 7,64%, situándose en 104,77 US$. El equivalente estadounidense, el WTI, descendió un 7,36% hasta los 96,46 US$.