Wall Street cierra sin impulso antes de Nvidia

La Bolsa de Nueva York cerró ligeramente a la baja el miércoles, al término de una sesión marcada por una actitud de espera de los inversores antes de la publicación de los resultados trimestrales del gigante de los semiconductores Nvidia.

El Dow Jones perdió un 0,21%, mientras que el índice Nasdaq (-0,08%) y el índice amplio S&P 500 (-0,02%) cerraron cerca del equilibrio.

"El mercado adoptó una actitud prudente antes de la publicación (...) de los resultados de Nvidia", explicó a la AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Tras el cierre del mercado, Nvidia publicó resultados que superaron ampliamente las expectativas.

La empresa de mayor valor en bolsa del mundo tuvo una ganancia neta de 59.700 millones de dólares, más del doble que en igual período del año pasado (+126%), según un comunicado del grupo con sede en California.

Por acción, dato de referencia para los inversores, la ganancia es de 2,22 dólares, significativamente mejor que los 2,09 dólares previstos por los analistas según FactSet.

La facturación de Nvidia alcanzó los 96.200 millones de dólares, también más que duplicada en un año (+106%).

Las cifras trimestrales del gigante de los chips eran muy esperadas por las preocupaciones sobre las masivas inversiones en el desarrollo de la potencia de cálculo para la inteligencia artificial.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, intentó disipar estas reservas al afirmar que la IA está haciendo un "trabajo útil" y que sus "tokens son productivos y rentables".

En las primeras operaciones posteriores al cierre de la Bolsa de Nueva York, el título de Nvidia perdió un 0,27%. Sin embargo, las acciones luego se dispararon un 4% en las negociaciones electrónicas.

En otro frente, Meta (+1,07% a 576,14 dólares) terminó en positivo tras alcanzar un acuerdo con la justicia para poner fin al juicio en el que la acusaban de favorecer la adicción de menores a sus redes sociales.

El grupo, dueño de Instagram y Facebook, aceptó pagar más de 16.000 millones de dólares y llevar a cabo cambios significativos en el diseño de sus productos para los usuarios jóvenes.