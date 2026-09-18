Wall Street cierra sin rumbo claro pese a la renovada confianza en la FED

La Bolsa de Nueva York cerró el viernes dispar, dividida entre la renovada confianza de los mercados en la estrategia de la Reserva Federal (Fed, banco central) para frenar la inflación y costos de endeudamiento aún muy elevados para EE.UU.

El Dow Jones bajó un 0,18%, el índice Nasdaq subió un 0,39% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,16%.

"Indudablemente hay dinámicas contradictorias" en la plaza neoyorquina, dijo a la AFP Angelo Kourkafas, analista del gabinete Edward Jones.

"Nos sentimos algo aliviados al comprobar que la credibilidad de la Fed sigue intacta, pero eso no cambia el hecho de que las tasas de interés continúan subiendo a niveles elevados y que numerosas incertidumbres geopolíticas persisten", añadió.

El banco central estadounidense decidió el miércoles, por unanimidad y como preveía el mercado, subir sus tasas de referencia en un cuarto de punto porcentual por primera vez desde 2023.

También dejó entrever la posibilidad de otro ajuste de aquí a finales de año.

En teoría, los mercados bursátiles prefieren un entorno de tasas bajas, propicio para las inversiones.

Pero en esta ocasión vieron con buenos ojos la determinación de la institución de luchar contra el aumento de los precios, pese a los reiterados llamamientos de la Casa Blanca a recortar los tipos de interés.

El mercado sigue atento a los rendimientos de los bonos del Tesoro, que marcan los costos de endeudamiento de EE.UU.

Entre los valores del día, Netflix perdió 4,67% luego de una revisión a la baja de sus acciones por parte del banco Wells Fargo.

En tanto, el sector de las criptomonedas se benefició del regreso del bitcoin a la cota de 80.000 dólares.