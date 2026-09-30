Wall Street cierra sin rumbo claro tras el dato de inflación en EE.UU.

La Bolsa de Nueva York tuvo un cierre dispar el miércoles en medio de la publicación de un índice de inflación en Estados Unidos por debajo de lo esperado.

El Dow Jones perdió el 0,86%, mientras que el indicador ampliado S&P 500 retrocedió el 0,25%. Solo el índice Nasdaq finalizó en verde (+0,24%).

De acuerdo con el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), indicador de referencia de la Fed, los precios en agosto subieron en un 3,4% en un año en Estados Unidos.

El mercado apostaba por una cifra más alta, del 3,7%.

En paralelo, el crecimiento económico estadounidense en el segundo trimestre fue revisado al alza en 0,7 puntos porcentuales hasta el 2,2% interanual, según el Departamento de Comercio.

"Estos informes refuerzan la confianza de los inversionistas en el hecho de que el banco central podría adoptar una posición menos dura" de lo previsto, apunta Jose Torres, analista de Interactive Brokers.

De acuerdo con la herramienta de monitoreo CME Fedwatch, los operadores juzgan ahora más probable que la institución proceda a una nueva alza de tasas de referencia en diciembre, en vez de hacerlo en su próxima reunión a fines de octubre.

El mercado estadounidense valora una política monetaria más flexible, favorable a la inversión y al crecimiento de las empresas.

Pero "si bien los indicadores muestran que la economía va bien, la inflación por desgracia sigue siendo tenaz", señaló a la AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

En efecto, el alza de precios sigue por encima del objetivo del 2% de la Fed.

Los tipos de interés de la deuda siguen elevados, una situación que puede presionar sobre las acciones.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años evolucionaban alrededor del 5,28% antes del cierre, contra el 5,24% de la víspera.

De seguir su ascenso, podría superar el máximo alcanzado en 2007, del 5,32%.