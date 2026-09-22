Wall Street cierra sin tendencia clara, con la geopolítica en la mira

La Bolsa de Nueva York cerró el martes sin una tendencia clara, con los inversores atentos a los últimos acontecimientos geopolíticos en el primer día de la Asamblea General de la Onu, mientras las acciones tecnológicas mantuvieron una fuerte demanda.

El Dow Jones retrocedió un 0,36% y el índice ampliado S&P 500 terminó sin cambios (+0,00%). El tecnológico Nasdaq alcanzó un nuevo récord al cierre, el segundo consecutivo, al situarse en 27.244,28 puntos (+0,45%).

"El mercado sigue de cerca la actualidad diplomática", en especial la relacionada con Oriente Medio, dijo a la Afp Patrick O'Hare, analista de Briefing.com.

Desde la tribuna de la Onu, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó primero con aniquilar a Irán y luego anunció que altos responsables de su gobierno y de Teherán reanudaron el diálogo en Nueva York.

La reunión "duró tres horas", fue "muy buena" y habrá otra "en un futuro muy cercano", dijo Trump.

La noticia hizo caer los precios del petróleo y arrastró consigo las tasas de interés de los bonos estadounidenses.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se situaba en torno al 4,95% hacia las 20:15 GMT, después de haber llegado al 4,98% durante la sesión.

"Los mercados esperan que pueda alcanzarse un acuerdo mínimo, suficiente para congelar la situación por ahora y alejar el riesgo de una acción militar", señaló O'Hare.

Sin embargo, Wall Street mantiene la cautela, apuntó el experto, ya que Trump es conocido por plantear con frecuencia ante los mercados la posibilidad de una tregua.

Los inversores también esperan con interés la reunión entre el presidente estadounidense y su homólogo chino, Xi Jinping, el jueves en Washington.

"La perspectiva de un avance en las relaciones diplomáticas o de un gesto positivo en el frente comercial" despertaría el entusiasmo de Wall Street, estimó O'Hare.

Sam Stovall, analista de Cfra, había dicho el lunes a la Afp que no esperaba grandes avances, sino únicamente posibles "promesas" comerciales.

En el ámbito empresarial, las acciones vinculadas a la inteligencia artificial (IA) volvieron a impulsar el mercado tras la fuerte subida del lunes.

Los fabricantes de semiconductores cerraron al alza, entre ellos el gigante Nvidia (+0,66%), Micron (+5,00%), Intel (+1,71%) y AMD (+1,34%).