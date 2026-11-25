La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el miércoles, aunque sin las fuertes caídas que se registraron más temprano, en una jornada donde se impusieron ventas más selectivas sobre los valores de la inteligencia artificial.

El índice Nasdaq cedió un 0,62% y el ampliado S&P 500 perdió un 0,25%.

Solo el Dow Jones logró terminar en territorio positivo, con una ganancia del 0,33%.

En la primera parte de la jornada, el Nasdaq llegó a perder más de un 4%, con pocas empresas en terreno positivo.

"Esta mañana estábamos en un punto en el que daba la impresión de que ya no había esperanza, pero en realidad suele ser precisamente en esos momentos cuando se produce un cambio de tendencia", dijo a la AFP Scott Zelniker, gestor de la firma Zelniker Dorfman Private Wealth.

Anthropic, gigante de la IA que salió a Bolsa hace apenas una semana, consiguió cerrar a 82,79 dólares (+1,08%), todavía por debajo de su precio de salida, pero nueve dólares por encima de su mínimo en el día.

Lo mismo ocurrió con Dell. Sus resultados trimestrales salieron mejor de lo previsto, pero no fueron bien acogidos en un primer momento.

Finalmente, el valor terminó subiendo un 0,60%, hasta 297,06 dólares.

Según Zelniker, Wall Street está con una tendencia a la baja lo que genera volatilidad adicional. Por la época de fin de año suele disminuir la actividad de los inversores y hasta pequeños movimientos pueden amplificarse, añade.

"Los temores a una desaceleración del gasto de inversión, alimentados por la caída de los pedidos de semiconductores y centros de datos, han llevado a una revisión a la baja de las previsiones de beneficios para 2027", explicó Jose Torres, analista de Interactive Brokers.

La euforia por el regreso de Jensen Huang al frente del gigante estadounidense de chips Nvidia no duró más de una sesión.

El título volvió a perder este miércoles un 3,91%, hasta 149,30 dólares.

Tras casi cuatro años de entusiasmo generalizado por la IA, Zelniker considera que los inversores serán cada vez más selectivos y castigarán a las compañías cuyos beneficios consideren insuficientes.

Este jueves no habrá movimiento bursátil por la festividad de Acción de Gracias.

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