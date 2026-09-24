Wall Street cierra sin vigor por nueva subida de las tasas de los bonos

La Bolsa de Nueva York cerró sin dinamismo el jueves, lastrada por una nueva subida de los tipos de interés de los bonos estadounidenses, en un contexto de incertidumbre sobre el conflicto en Oriente Medio.

El Dow Jones retrocedió un 0,31%, mientras que el Nasdaq (+0,01%) y el S&P 500 (-0,02%) cerraron ambos prácticamente en equilibrio.

"Estamos viviendo otra sesión de retroceso, mientras los rendimientos de los bonos siguen subiendo", lo que "pesa sobre las acciones", señaló a la AFP Peter Cardillo, analista de Spartan Capital Securities.

El rendimiento de los bonos estadounidenses a largo plazo (30 años) alcanzó durante la sesión su nivel más alto desde 2004, a 5,50%.

Su equivalente a 10 años se situaba en el 5,21% poco antes del cierre, tras haber tocado el 5,22%, niveles no vistos desde 2007.

"Se debe a varios factores, entre ellos las crecientes presiones inflacionistas, alimentadas principalmente por la guerra" en Oriente Medio, explicó Cardillo.

Los precios del petróleo volvieron a cerrar al alza el jueves, con el barril de Brent, referencia internacional, manteniéndose por encima del umbral simbólico de 100 dólares.

"El mercado, sin embargo, redujo sus pérdidas en el transcurso de la sesión tras informaciones según las cuales Estados Unidos e Irán habrían mencionado una 'reapertura progresiva' del estrecho de Ormuz", subrayan los analistas de Briefing.com.

"El mercado ya ha vivido este escenario", matiza no obstante Marc Chandler, analista de Bannockburn Capital Markets, en referencia a los numerosos giros diplomáticos observados desde el inicio del conflicto.

Los inversores necesitan, por tanto, pruebas "más tangibles" de progreso, coincide Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, en declaraciones a la AFP.

La plaza estadounidense siguió también con atención el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en la Casa Blanca el jueves, después de que Pekín y Washington decidieran la víspera prolongar su tregua comercial hasta el 10 de enero.