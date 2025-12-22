Wall Street espera finalizar el año en verde

La bolsa de Nueva York terminó el lunes en alza al inicio de una semana corta por las festividades de Navidad, con los inversores esperando concluir otro año de récords con nota positiva.

El índice Nasdaq avanzó un 0,52%, el Dow Jones subió un 0,47% y el índice ampliado S&P 500 ganó un 0,64%.

"Tradicionalmente, confirmamos un repunte de optimismo hacia fin de año", comentó a la AFP Peter Cardillo, analista de Spartan Capital Securities.

Según Cardillo, el mercado quiere creer en un repunte conocido como "rally de Papá Noel", en las últimas cinco sesiones del año, a partir del miércoles y que por lo general sonríe a los inversionistas.

La plaza neoyorquina continuó aprovechando el lunes el renovado interés por los gigantes de la tecnología, una movida que comenzó a finales de la semana pasada.

"El sector de la IA prosigue en buena forma y los fabricantes de semiconductores tienen un desempeño especialmente destacado hoy", señalaron los analistas de Briefing.com.

El gigante de los microchips Nvidia ganó un 1,49%, Micron avanzó 4,01%, AMD subió un 0,71% y Broadcom un 0,52%.

Paramount Skydance avanzó un 4,29% hasta los 13,61 dólares, después de que el multimillonario Larry Ellison, el tercer hombre más rico del mundo, aportara su garantía personal por 40.400 millones de dólares al grupo dirigido por su hijo David para su oferta de compra de Warner Bros Discovery (WBD), según un documento publicado el lunes.