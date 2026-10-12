Wall Street opta por la prudencia antes de la inflación y los resultados de empresas

La bolsa de Nueva York cerró dispar el lunes, en una jornada de cautela antes de los datos de inflación y resultados empresariales en Estados Unidos.

El Dow Jones ganó un 0,38%, mientras que el índice Nasdaq cedió un 0,44% y el índice amplio S&P 500 se mantuvo estable (-0,06%).

"Los inversores contienen, en cierto modo, la respiración, a la espera de una confirmación de que el mercado tenía razón al alcanzar un nuevo récord histórico" hace unos días, estima Sam Stovall, analista de CFRA consultado por la AFP.

En el plano macroeconómico se esperan, miércoles y jueves, el índice de precios al consumo (IPC) en Estados Unidos para el mes de septiembre y su equivalente mayorista (PPI).

"Si los datos sobre la inflación siguen sorprendiendo por su vigor, no sería algo positivo, porque por el momento Wall Street considera que la Fed (la Reserva Federal estadounidense, ndlr) no subirá sus tasas en su reunión de octubre", opina Stovall.

La Fed emprendió el mes pasado una subida de sus tipos de referencia para frenar el alza de los precios.

Por ahora, los inversores esperan un statu quo en la próxima reunión, según la herramienta de seguimiento CME FedWatch.

Un cambio brusco en esas expectativas podría perjudicar al mercado bursátil, ya que un entorno monetario más restrictivo tiende a lastrar los beneficios de las empresas.

Por el momento, las compañías estadounidenses continúan creciendo.

Se espera que los beneficios de los miembros del S&P 500 aumenten un 30% en el tercer trimestre, según los cálculos de Fiora Cincotta, analista de Forex.com.

Los grandes bancos estadounidenses (JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley) abrirán el telón de la temporada de resultados esta semana.

El laboratorio farmacéutico Johnson & Johnson, el fondo de inversión BlackRock y la aseguradora de salud UnitedHealth también deben publicar sus resultados trimestrales en los próximos días.

En los valores del día, la agencia estadounidense de fotos Getty Images se desplomó 68% tras anunciar un acuerdo de reestructuración de su deuda y su retirada de bolsa.