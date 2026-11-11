Wall Street recupera fuerza gracias a la tecnología, impulsada por CoreWeave

La Bolsa de Nueva York abrió al alza el miércoles, impulsada por los valores vinculados a la inteligencia artificial tras los buenos resultados trimestrales de la constructora de centros de datos CoreWeave, que antes había preocupado a los inversores.

Poco antes de las 16H00 GMT el Nasdaq avanzaba 1,8%, el S&P 500 ganaba alrededor de 1,1% pero el Dow Jones cedía un ligero 0,18%.

CoreWeave se ha convertido en una piedra angular en el desarrollo y funcionamiento de la IA.

La empresa, que ofrece a las desarrolladoras de esta tecnología la potencia de cálculo y almacenaje de los centros de datos que ella misma construye, superó las expectativas en el tercer trimestre del año.

La facturación de la compañía ascendió a 3.660 millones de dólares, 110 millones más de lo previsto por los analistas, y su pérdida neta fue de 709 millones de dólares, por debajo de lo esperado.

"Esta noticia ha supuesto un alivio muy bienvenido para las empresas relacionadas con la IA, así como para los inversores, en un contexto difícil en el que muchos esperan que se haya alcanzado el punto álgido con la caída de las cotizaciones del jueves", escribe David Morrison, analista de la correduría Trade Nation.

Con este viento de cola en el sector de la IA, Nvidia recuperaba (+2,38%) parte del terreno perdido en las dos jornadas anteriores, lastrada por las relaciones extramatrimoniales de su director ejecutivo, Jensen Huang, con una mujer que los servicios de inteligencia estadounidense sospechan que es una espía del gobierno chino.