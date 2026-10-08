Wall Street retrocede por los precios del petróleo y por ventas del sector tecnológico

La Bolsa de Nueva York cerró en rojo el jueves, lastrada por el fuerte aumento de los precios del petróleo ante las preocupaciones sobre Medio Oriente, y por una oleada de ventas de activos tecnológicos.

El Nasdaq cedió un 1,25% y el ampliado S&P500 un 0,47%. Solo el Dow Jones logró arañar un 0,10%.

"El mercado ha encajado un doble golpe", resume Adam Sarhan, analista de 50 Park Investments.

El repunte de los precios del petróleo impactó los índices desde la apertura.

Los operadores temen un nuevo descenso de las exportaciones del Golfo ante la multiplicación de incidentes que involucran a buques en la región, en particular alrededor del estratégico estrecho de Ormuz.

El mercado se inquieta por la postura de la Casa Blanca. Informaciones de prensa han mencionado la posibilidad de nuevos ataques estadounidenses en Irán antes de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump rechazó esta posibilidad.

"Quiero dejar claro a todos que (...) no atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato", escribió en su plataforma Truth Social.

"El mercado interpreta ahora la situación como si fuera a atacar después" de la votación, señala Lipow. Por eso el mensaje del jefe de Estado no calmó los precios.

Para Wall Street el otro revés llegó directamente del sector tecnológico, habitual motor de la plaza estadounidense.

Informaciones contradictorias sobre la facturación anualizada de OpenAI, el creador de ChatGPT, sembraron inquietud en los mercados el jueves: una fuente la situaba muy por debajo de los objetivos, mientras que otra la consideraba en línea con las previsiones.

"Si OpenAI no logra alcanzar sus estimaciones de facturación, ¿qué significa eso para las demás empresas del sector?", se pregunta Adam Sarhan.

El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) está detrás del repunte de las valorizaciones de todo un segmento tecnológico, empezando por los diseñadores de chips electrónicos.

Pero muchos se cuestionan la capacidad de start-ups como OpenAI y Anthropic para alcanzar la rentabilidad en plazos razonables.

Así, el jueves el gigante Nvidia perdió un 3,08% mientras que sus competidores Broadcom (-4,35%) y Micron (-4,79%) retrocedieron aún más.