Wall Street retrocede tras cifras favorables de empleo en EE.UU.

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el viernes, tras cifras favorables de empleo en EE.UU. que según el mercado podría llevar a la Reserva Federal a que suba las tasas para combatir la inflación.

El Dow Jones retrocedió 0,51%, el Nasdaq un 0,29% y el índice ampliado S&P 500 perdió 0,38%.

Los mercados fueron agitados por el fuerte rebote en las contrataciones el mes pasado en EE.UU., con la creación de 162.000 empleos, el triple de lo que se esperaba.

"En un mundo normal, esto sería una buena noticia. Los empleadores contrataron. El mercado laboral no experimentó un retroceso", dijo Ken Mahoney, analista en Mahoney Asset Management.

"Pero los mercados, por supuesto, no viven en un mundo normal", agregó.

El reporte fue interpretado como una señal a la Reserva Federal (Fed) estadounidense para que se enfoque en luchar contra la inflación, uno de sus dos objetivos junto con fortalecer el mercado laboral.

El mercado ahora apuesta por un incremento en los tipos de interés del banco central tan pronto como en su próxima reunión a mediados de septiembre, según la herramienta de monitoreo CME FedWatch, pese a que las expectativas estaban divididas el día anterior.

Una política monetaria restrictiva es, por lo general, desfavorable para las empresas.

"Pese a que el reporte de empleo de hoy cambió radicalmente las expectativas" para el curso de las tasas, "no hay garantías de un resultado", advirtió Charlie Ripley, analista en la firma de inversiones Allianz Investment Management.

Los inversores aún estarán atentos a varios indicadores sobre la inflación que se conocerán en los próximos días.

Wall Street estará cerrado el lunes, por el feriado del día del trabajo en EE.UU.