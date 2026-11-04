Wall Street se dispara tras la victoria demócrata en EEUU

La Bolsa de Nueva York cerró el miércoles con una fuerte subida, luego de la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, lo que disipa la incertidumbre política y alimenta la esperanza de una desescalada en Oriente Medio.

El Dow Jones se disparó un 3,03%, el índice tecnológico Nasdaq avanzó un 1,44% y el ampliado S&P 500 ganó un 1,58%.

"La incertidumbre ligada a las elecciones de medio mandato ha quedado atrás", explica Jose Torres, analista de Interactive Brokers.

Los demócratas obtuvieron el martes la mayoría en ambas cámaras del Congreso, un resultado que supone un duro revés para el presidente Donald Trump y los republicanos.

"La caída de los precios del petróleo y el marcado retroceso de las tasas de interés", consecuencias de la victoria demócrata, alimentaron "un potente rebote en Wall Street", agrega Torres.

Una vez que el nuevo Congreso se haya instalado en enero, los demócratas podrían "buscar limitar la financiación destinada a la guerra", explica a la AFP Andy Lipow, de la firma Lipow Oil Associates.

Esto "podría obligar a Donald Trump" a poner fin al conflicto, señala Lipow.

Los precios del crudo cayeron más de un 8% el miércoles, lo que alimenta la esperanza de una tregua de la inflación.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono estadounidense a diez años bajó hasta el 4,89%, hacia las 21H10 GMT, frente al 4,96% del cierre del martes.

De otro lado, el mercado temió en particular que "las victorias de los candidatos demócratas en estados clave como Texas frenaran el ritmo de desarrollo de los centros de datos dedicados a la IA", detallan los analistas de Briefing.com.

Las empresas de semiconductores, indispensables para construir estas infraestructuras, cerraron en rojo, como el gigante Nvidia (-3,17%), Micron (-7,00%) o Intel (-3,77%).

En contraste, los gigantes tecnológicos —que inyectan miles de millones de dólares en el desarrollo de la IA— terminaron al alza (Meta +1,44%, Apple +5,31%, Amazon +6,12%, Microsoft +6,68%).

"De alguna manera, la gente se alegra ante la idea de que el sector pueda verse protegido de sus peores tendencias", dijo a la AFP Steve Sosnick, de Interactive Brokers.