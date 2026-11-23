La bolsa de Nueva York se disparó el lunes impulsada por los valores vinculados a la inteligencia artificial (IA) tras el regreso de Jensen Huang al frente del gigante estadounidense de chips Nvidia.

El índice tecnológico Nasdaq saltó un 6,51%, el índice amplio S&P 500 ganó un 4,73% y el Dow Jones avanzó un 3,01%.

La acción de Nvidia, por su parte, saltó un estratosférico 31,48% hasta 165,05 dólares, lo que supone una ganancia de más de 900.000 millones de dólares de capitalización bursátil en una sola sesión.

Su regreso "garantiza una estabilidad bienvenida en un momento crucial del desarrollo de la inteligencia artificial y reduce una parte de la incertidumbre sobre el sector", estimó Evan Schlossman, de Neostellar.

En la estela de Nvidia, todo el sector de los chips fue muy buscado el lunes. AMD (+6,85%), Intel (+16,34%), TSMC (+14,01%) o Micron (+19,04%) tuvieron fuertes subidas.

Los gigantes de la tecnología estadounidenses, que invierten miles de millones de dólares en la IA, también ganaron en la sesión, con Meta (+6,55%), Amazon (+3,47%) o Alphabet (+6,34%) entre los principales beneficiados.

El índice Vix, que mide el nerviosismo de los actores del mercado, se desplomó a su nivel más bajo desde mediados de octubre.