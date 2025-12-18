Wall Street se sorprende positivamente con dato de inflación en EEUU

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el jueves ante la inesperada moderación de la inflación en noviembre en Estados Unidos y por los buenos resultados trimestrales del fabricante de semiconductores Micron.

El índice Dow Jones subió un 0,14%, el tecnológico Nasdaq avanzó un 1,38% y el ampliado S&P 500 ganó un 0,79%.

El índice de precios al consumidor (IPC) desaceleró al 2,7% interanual en noviembre frente al 3% de septiembre.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, marcó un 2,6% en noviembre frente al 3% de septiembre.

Algunos analistas advierten una posible distorsión en las cifras por el "shutdown" federal, ya que la parálisis presupuestaria suspendió durante varias semanas la recopilación de información por parte de los servicios estadísticos oficiales.

"Los datos publicados hoy le dan margen de acción a la Fed para un nuevo recorte de sus tipos", dijo José Torres de Interactive Brokers.

La Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense) tiene el mandato doble de mantener la inflación alrededor del 2% y buscar que Estados Unidos se acerque al empleo pleno.

En meses recientes, el banco central ha realizado tres recortes consecutivos de sus tasas de interés ante la debilidad del mercado laboral.

"Uno de los mayores riesgos es que la inflación aumente mientras (la Fed) intenta combatir el desempleo", dijo a la AFP Jack Ablin, de Cresset Capital Management.

En el mercado accionario, el fabricante de semiconductores Micron subió (+10,12% a US$248,55 por acción), luego de que los resultados del primer trimestre de su año fiscal fueran mejor de lo esperado.

Micron obtuvo un beneficio neto de 5.400 millones de dólares frente a los 4.500 millones proyectados por analistas. La compañía, además, registró una facturación récord de 13.640 millones de dólares.

Esos resultados dan un respiro a los inversionistas de empresas tecnológicas, que han visto con decepción los reportes de grandes compañías como Palantir, Oracle o Nvidia.