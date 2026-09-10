Wall Street sufre las consecuencias del alza de los precios del petróleo

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el jueves ante unos inversores inquietos por el continuo repunte de los precios del petróleo y a la espera de intereses más altos en el mercado de deuda.

El Dow Jones retrocedió un 0,60%, el índice Nasdaq perdió un 0,65% y el índice ampliado S&P 500 cedió un 0,58%.

"Para el mercado, resulta cada vez más difícil ignorar la combinación de la subida de los precios del petróleo y el repunte de los rendimientos de la deuda, que empieza a pesar sobre el ánimo de los inversores", dijo a la AFP Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones.

Las cotizaciones de los hidrocarburos parecen bien encaminadas para instalarse de forma duradera por encima de los 100 dólares el barril. El Brent cerró el jueves por encima de los 107 dólares por barril.

El precio del crudo no había estado tan alto desde mayo.

La prima de riesgo que se aplica sobre los precios está aumentando con fuerza debido a un conflicto que se prolonga, lo que implica nuevas perturbaciones para el comercio.

"No se prevé ningún alivio de inmediato, ya que Washington y Teherán parecen decididos a continuar sus enfrentamientos armados", señaló Jose Torres, de Interactive Brokers.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que habrá un cese "inmediato" de la guerra con Irán después de las elecciones intermedias en EE.UU., a comienzos de noviembre.

"La persistencia de los altos precios de la energía refuerza el escenario de una inflación más elevada durante más tiempo", agregó Kourkafas.

Según un informe publicado el jueves, el índice de precios al productor (PPI) se aceleró claramente el mes pasado en EE.UU., hasta el +5,4% interanual frente al +4,8% de julio.

El mercado de deuda recibió mal este índice. El tipo de interés de la deuda pública de EE.UU. a 30 años saltó a un nuevo máximo desde 2007, hasta el 5,37%.