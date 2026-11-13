Wall Street termina a la baja en medio del desinterés por el sector de los chips

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el viernes, lastrada por el desinterés de los inversores por los semiconductores, esenciales en el sector de la inteligencia artificial (IA), al final de una semana marcada por el escándalo de Nvidia.

El índice Nasdaq, que agrupa los principales valores tecnológicos, cedió un 0,91% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 0,40%. Solo el Dow Jones consiguió arañar un 0,10%.

"La prudencia con respecto a los valores tecnológicos y de los semiconductores persistió hoy", dijo a la AFP Angelo Kourkafas, analista del gestor de patrimonios Edward Jones.

Según el experto, esto se explica por la cercanía de la introducción en bolsa de la empresa de IA Anthropic, y la publicación en algunos días de los resultados trimestrales de Nvidia.

El gigante de los semiconductores sufre el impacto de la renuncia de su cofundador y director ejecutivo, Jensen Huang, acusado de varias relaciones extramaritales, una de ellas con una presunta espía china.

"Cada vez hay más indicios de que los chips de la empresa caen en malas manos en China, pese a las restricciones a la exportación impuestas por Estados Unidos", señala Jose Torres, de Interactive Brokers.

Según Torres, el sector de los semiconductores "se ve afectado, ya que los inversores temen que el endurecimiento de la regulación y el refuerzo de la supervisión lastren las perspectivas de ingresos y beneficios".

Nvidia debe publicar sus resultados trimestrales el martes después del cierre. Su acción perdió el 3,13% este viernes y más de un 13% desde el fin de semana y las primeras revelaciones sobre Huang.