Wall Street termina en negativo por temores sobre la IA

La Bolsa de Nueva York cerró con una fuerte caída el viernes, lastrada por el marcado retroceso de los valores tecnológicos ante las persistentes preocupaciones sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial (IA).

El índice tecnológico Nasdaq bajó un 2,14%, el índice amplio S&P 500 perdió un 1,09% y el Dow Jones cedió un 0,34%.

Los analistas de Briefing.com observan "un nuevo episodio de debilidad en los valores de los semiconductores debido a temores relacionados con la IA".

Nvidia perdió un 1,43%, Broadcom cayó un 4,52%, Micron un 5,63% y AMD un 5,95%.

Los gigantes tecnológicos estadounidenses, que hasta ahora habían quedado relativamente al margen de estas oleadas de ventas, también fueron castigados, como Meta (-3,72%), Alphabet (-2,47%) o Microsoft (-1,93%).

"Las dudas de los inversores sobre el gasto masivo" en el sector de la IA, "las valorizaciones consideradas excesivas, ciertas dinámicas de financiación circulares (entre empresas, ndlr) y la competencia china", lastran la plaza estadounidense, resume José Torres, analista de Interactive Brokers.

Los niveles de endeudamiento de algunos grupos suscitan fuertes inquietudes, en particular los actores del "neocloud", que agrupa a empresas que construyen centros de datos optimizados para la IA, como Coreweave (-11,91%), Nebius (-12,18%) u Oracle (-4,64%).

Los operadores esperan ahora a ver si los resultados trimestrales del sector estarán a la altura de las expectativas.

"El entusiasmo por la IA podría resurgir si las empresas anuncian resultados positivos y realizan declaraciones alentadoras", considera Torres.

Wall Street también sufrió el viernes a causa de un nuevo repunte de los precios del petróleo, impulsados por las dudas en torno al acuerdo entre Washington y Moscú sobre las compras de diésel ruso, mientras continúan las hostilidades en Oriente Medio.