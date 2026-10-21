Walmart da la bienvenida a los agentes de IA para compras

La cadena estadounidense de tiendas Walmart presentó el miércoles herramientas que permiten a agentes de inteligencia artificial (IA) comprar en nombre de sus clientes.

Los agentes de IA son programas capaces de llevar a cabo tareas de varios pasos en nombre del usuario —como buscar productos, comparar precios y completar una compra— en lugar de limitarse a responder preguntas como hacen los chatbots.

Empresas tecnológicas como OpenAI, Google, Anthropic y Meta están invirtiendo fuertemente en agentes, que gran parte del sector considera la siguiente fase del auge de la IA que siguió al lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022.

Walmart indicó que lanzará "Perfiles de agente" el próximo mes, permitiendo a los clientes registrar cada asistente de IA que usan como un perfil independiente dentro de su cuenta. Así las compras realizadas por el agente aparecerán aparte.

Los clientes podrán exigir autorización para cada compra o permitir que un agente compre por su cuenta hasta un monto que ellos establezcan, como 50, 100 o 200 US$. También podrán eliminar un perfil en cualquier momento.

Walmart comparó este acuerdo con añadir un usuario autorizado a una tarjeta de crédito.

Amazon, el mayor minorista en línea de Estados Unidos y rival de Walmart, adoptó una postura más estricta, bloqueando agentes de compra de terceros.

La compañía de Jeff Bezos promueve sus propias herramientas de IA, como Alexa for Shopping y su función Buy for Me.