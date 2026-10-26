Walter Koenig, famoso por "Viaje a las estrellas", muere a los 90 años

Walter Koenig, actor conocido por su papel de Pavel Chekov a lo largo de la franquicia de ciencia ficción "Viaje a las estrellas", murió a los 90 años, informó el lunes su representante.

Koenig falleció durante la noche en su casa de North Hollywood, en Los Ángeles, dijo su agente Zachery McGinnis en un comunicado, en el que señaló como causa la "vejez" sin dar más detalles.

El actor estadounidense era conocido por interpretar al joven navegante ruso Pavel Chekov en la serie original de "Viaje a las estrellas", así como en siete películas de la saga.

"Tengo el corazón encogido", reaccionó George Takei, uno de los actores más conocidos de la serie. "Walter era más que Chekov. Era escritor, maestro, un hombre reflexivo y un amigo leal", agregó.

Además de su papel en "Viaje a las estrellas", Koenig apareció también en varias series de televisión a lo largo de su carrera. La más destacada fue el serial de ciencia ficción "Babylon 5".