Ward es número uno del Draft de NFL y Jaguars atrapan al 'unicornio' Hunter

Los Tennessee Titans escogieron este jueves al mariscal de campo Cam Ward con el número uno del Draft de la NFL, marcado por un inesperado traspaso por Travis Hunter, un talento único en esta generación.

Los Jacksonville Jaguars consiguieron hacerse con el segundo lugar del Draft, que pertenecía a los Cleveland Browns, para escoger a Hunter, a quien se compara con el beisbolista Shohei Ohtani por su capacidad para jugar tanto en defensa como en ataque.

Si el astro japonés de los Dodgers batea y lanza al máximo nivel, Hunter ha demostrado en la Universidad de Colorado que puede jugar en la posición de receptor abierto y también como esquinero.

Para reclutar a este diamante, los Jaguars pactaron un amplio intercambio de posiciones de Draft con los Browns.

Cleveland recibió el puesto cinco, 36 y 126 del Draft de este año y también una selección de primera ronda del de 2026. Los Jaguars, además de Travis Hunter, se quedaron con el lugar 104 y 200 de este año.

Esta operación fue la primera sorpresa de la ceremonia en Green Bay (Wisconsin), donde este año las 32 franquicias de la NFL se reparten a los mayores talentos del football universitario.

Como estaba previsto, Cam Ward fue el primer nombre en ser anunciado frente a los miles de espectadores congregados frente al Lambeau Field.

Ward, de 22 años, es considerado el mejor 'quarterback' de una clase que los analistas ven con un nivel inferior a la de años anteriores.

Con la Universidad de Miami, Ward completó la pasada temporada 305 de 454 pases para 4.313 yardas y 39 touchdowns con sólo siete intercepciones.

En la tercera posición, los New York Giants eligieron a Abdul Carter, 'edge' de Penn State, y en la cuarta los New England Patriots a Will Campbell, tackle ofensivo de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU).

En su primer turno, los Browns usaron su quinta selección para reforzarse con Mason Graham, tackle defensivo de Michigan.

