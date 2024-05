Warren Buffett contó una mala experiencia con la Inteligencia Artificial e hizo una fuerte advertencia: “Me asusta”

Escuchar

El empresario e inversor Warren Buffett volvió a poner en tela de juicio el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Aunque la destacó como una de las industrias en crecimiento más importantes de la historia de la humanidad, advirtió respecto del riesgo y el peligro que representa este tipo de tecnología por su capacidad de generar estafas masivas.

Sus declaraciones ocurrieron en Omaha, Nebraska, en el marco de su famoso encuentro anual de la sociedad inversora que preside: Berkshire Hathaway, que tiene acciones en compañías millonarias como Apple, Bank of America y The Coca Cola Company. Allí, Buffet ratificó sus advertencias del año pasado y, en esta nueva oportunidad, contó una experiencia negativa que vivió debido a la Inteligencia Artificial.

El video falso de Warren Buffett creado con inteligencia artificial

Warren Buffett contó que se encontró con un video falso de él mismo, que había sido creado con inteligencia artificial para atribuirle declaraciones que nunca había hecho. A pesar de que no era real, se veía y se escuchaba exactamente igual que él. En ese sentido, sostuvo que ese clip podría engañar a muchas personas para sacarles su dinero.

Tras esa breve anécdota, remarcó que los estafadores se beneficiarán de la inteligencia artificial, que tal como advirtió, podría causar más daño que beneficios a la sociedad. “Tiene un enorme potencial para hacer el bien y un enorme potencial para hacer daño y simplemente no sé cómo se desarrolla eso”, consideró.

Warren Buffett comparó la Inteligencia artificial con un genio en la botella: “Me asusta mucho”

Según Buffet, la inteligencia artificial puede ser como un “genio”: al salir de la botella, puede cumplir los deseos de las personas, pero también puede tener efectos desastrosos. Bajo esta metáfora, el inversor estadounidense se mostró preocupado por la capacidad de generar estafas masivas a través de esta tecnología, a la que comparó con un avance científico equivalente a las armas nucleares, en términos de sus efectos no deseados y riesgo para la humanidad.

“Dejamos salir a un genio de la botella cuando desarrollamos armas nucleares y ese genio ha estado haciendo cosas terribles últimamente. El poder de ese genio me asusta mucho. No conozco ninguna manera de devolver al genio a la botella. La IA es algo parecido. Está a medio camino de salir de la botella y es enormemente importante. Alguien va a hacerlo, así que puede que deseemos no haber visto nunca nada de ese genio, o puede que haga cosas maravillosas. Desde luego, yo no soy la persona que puede evaluar eso”, planteó.

Otro de los peligros de la IA, según Warren Buffett: el tiempo libre

Uno de los grandes beneficios de la inteligencia artificial es que puede utilizarse para generar un aumento de la productividad. Tras expresar esa afirmación, Warren Buffett puso el ejemplo del pensador económico John Maynard Keynes, que acertó en su predicción de que la producción per cápita crecería a una tasa exponencial, pero que no pudo anticipar qué harían los humanos con una mayor productividad.

En esa misma línea, Buffet advirtió que la IA “puede crear una enorme cantidad de tiempo libre”. En principio, eso podría considerarse un beneficio para la sociedad. No obstante, subrayó: “Ahora bien, otra cuestión es qué hace el mundo con el tiempo libre. Sé que mucha gente, cuando van a trabajar, al principio lo que quieren es tiempo libre. Lo que a mí me gusta en realidad es tener más problemas que resolver”.

