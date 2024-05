Confundió a un empresario con un indigente y le regaló su único dólar: la increíble recompensa que recibió

Escuchar

Un niño de nueve años se volvió viral tras protagonizar un emotivo acto de solidaridad, que retornó a su vida mediante una increíble recompensa. Se trata de Kelvin Ellis Jr., que días atrás caminaba por las calles de Baton Rouge, en Louisiana, Estados Unidos, y quiso ayudar a un hombre que confundió con una persona indigente.

El pequeño le ofreció el único dólar que tenía

Como reflejo de su gran corazón y en un acto digno de destacar, el niño sacó de su bolsillo el único dólar que tenía para entregárselo al hombre que se encontraba en la parte externa de una cafetería. “Le dije: ‘Disculpe, señor, ¿está usted sin hogar? Porque si lo está, aquí tiene un dólar’”, recordó el nene, en diálogo con el medio local WBRZ. En ese momento, extendió su mano con el único billete que tenía en su poder. Más tarde, Ellis Jr. aclararía que siempre había querido ayudar a una persona sin hogar.

Como agradecimiento, el empresario Matt Busbice le compró al niño el desayuno y un café para su padre Facebook/Matt Busbice

Asombrado por la situación, el hombre, que más tarde sería identificado como el empresario Matt Busbice, agradeció el gesto e inmediatamente le ofreció una gran recompensa al niño. Cabe destacar que el pequeño tuvo esa confusión debido a que esa mañana, Busbice había tenido que salir de su casa apresurado por una alarma de incendio. Por ese motivo, el hombre, de 42 años, se encontraba algo desarreglado, con una apariencia distinta a la que muestra usualmente. Sumado a esto, justo en el momento en el que lo encontró el niño, estaba rezando al aire libre.

La increíble recompensa que tuvo el niño por su gesto

Matt Busbice, a quien quiso ayudar el niño, reconoció el increíble gesto que tuvo el pequeño y aseguró que cuando ocurrió la situación no entendía qué estaba pasando. Incluso, reveló que no sabía lo que estaba por hacer Ellis Jr. al momento de su acercamiento y que se vio realmente sorprendido cuando el chico le preguntó si era una persona sin hogar. “Le respondí que no, que en realidad no estaba en esa situación”, señaló.

En diálogo con CBS News, Busbice destacó que no había tenido “tanta fe en la humanidad en mucho tiempo”. De acuerdo con los reportes de los medios locales, el hombre reaccionó de inmediato, comprándoles un desayuno tanto al niño como a su padre. Acto seguido, decidió llevarlos a la tienda de artículos deportivos BuckFeather, de la cual es dueño y le dio 40 segundos al pequeño para que pueda elegir lo que quisiera.

Busbice es un empresario de negocios y marcas de actividades al aire libre centradas en la industria de la caza Facebook/Matt Busbice

“Si das, en realidad vas a recibir más que eso”, señaló el sujeto al ponderar el gran acto que había tenido Ellis Jr. “No podía entender eso de niño. Y si podemos difundir eso, todo cambia”, remarcó el millonario empresario que creó su fortuna al dedicarse principalmente a los negocios y marcas enfocadas en la industria de la caza. Días más tarde, compartió en su cuenta de Instagram el video del reportaje que le hicieron junto con el niño y escribió: “Historia real: Me confundieron con un hombre sin hogar y una cámara de vigilancia lo captó en video”.

